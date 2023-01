Rośnie liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej w Gorzowie

Gorzowska sieć ma ponad sto kilometrów

Aby dotrzeć do nowych odbiorców ciepła, elektrociepłownia stale inwestuje i modernizuje swoją sieć w Gorzowie. Łącznie ma ona już ponad sto trzydzieści kilometrów długości. Tylko w ubiegłym roku przyłączono do niej trzydzieści pięć nowych budynków. Dzięki temu mieszkańcy mogą zrezygnować z lokalnych kotłowni i przydomowych pieców, które emitują znaczne ilości dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery.