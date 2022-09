Rotmistrz Witold Pilecki będzie miał narodowy dzień pamięci?

Dlaczego członkowie stowarzyszenia z Niegosławic (powiat żagański) rozpoczynali akcję w odległym o około 150 km Gorzowie? - Bo tu jest jedyny w Lubuskiem pomnik upamiętniający rotmistrza Witolda Pileckiego - mówi Arkadiusz Szlachetko ze stowarzyszenia Forum Pamięci Niegosławice. W czwartek 1 września rozpoczęło ono akcję zbiórki głosów poparcia pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o inicjatywę prezydencką, by 19 września był Narodowym Dniem Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Akcja nosi nazwę: Rotmistrz Witold Pilecki #BrzmiDumnie.

- W czasie II wojny światowej rotmistrz Pilecki dobrowolnie dał się aresztować i umieścić w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Miało to miejsce 19 września 1940 roku. On poszedł tam dobrowolnie, aby tworzyć tam polski ruch oporu, aby przekazać światu to, co dzieje się w piekle niemieckiego obozu koncentracyjnego - mówi A. Szlachetko. - Komuniści robili wszystko, aby postać rotmistrza nie istniała, aby nikt nigdy nie pamiętał, że ktoś taki był. Ta propaganda była tak silna, że nawet dziś pojawiają się głosy, że rotmistrz Pilecki był postacią kontrowersyjną. My mówimy: nie! Musimy zrobić wszystko, aby przyszłe pokolenia nie miały wątpliwości, że była to postać niezwykła - mówi prezes Forum Pamięci Niegosławice.

- Jesteśmy dumni, że walczył o Polskę - dodaje Zofia Skrzypińska.