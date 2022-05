Rowerowe derby czas zacząć! Gorzów mierzy się z Zieloną Górą

- Derby Ziemi Lubuskiej na rowerach? Tego jeszcze nie było! - mówią przedstawiciele Rowerowego Gorzowa. Właśnie zachęcają do tego, by wziąć udział w Rowerowej Stolicy Polski. To akcja, w której bierze udział 56 miast, a tytuł zdobędzie to z nich, które - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - przejedzie przez cały czerwiec najwięcej kilometrów.