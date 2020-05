Rowerzyści pojadą w Gorzowie... pod prąd? I to legalnie!

Udogodnienia pojawią się m.in. na ul. Sikorskiego. Wraz z przyległymi do niej uliczkami będzie ona strefą ograniczonej prędkości. Oznacza to, że samochody będą mogły poruszać się tu maksymalnie z prędkością do 30 km/h. Będzie to dotyczyło: Sikorskiego, Młyńskiej, Pocztowej, Strzeleckiej, Garbary, Dworcowej, Obotryckiej, Pionierów czy Herberta. Zmiany wejdą w życie po przebudowie ul. Sikorskiego, która w części od katedry do urzędu miasta jest już deptakiem.