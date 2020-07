Rowerzyści w Gorzowie. W centrum czeka ich mała rewolucja

- To mała rewolucja w centrum miasta. Ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i zachęcić do poruszania się po mieście rowerem – mówi Paweł Najdora ze stowarzyszenia Rowerowy Gorzów. W poniedziałek 27 lipca przed południem wraz Krzysztofem Kropińskim, oficerem rowerowym w magistracie, opowiadał o nowych rozwiązaniach na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego z Chrobrego.

- Pojawiły się tu pasy rowerowe, śluzy rowerowe, sierżanty rowerowe – wylicza P. Najdora.

Na pierwszy rzut oka skrzyżowanie wydaje się skomplikowane. Jeśli jednak ktoś się z nim zapozna, to bez problemów przez nie przejedzie i zobaczy, że nie taki diabeł straszny jak go na ulicy malują.

- Jeśli ktoś jest pierwszy raz na kąpielisku, nie rzuci się od razu na główkę, musi je wcześniej poznać – mówi K. Kropiński.

By podpowiedzieć rowerzystom, jak jeździć po skrzyżowaniu koło katedry, Najdora z Kropińskim przygotowali „Vademecum rowerzysty” (jest do pobrania na rowerowygorzow.pl), a w poniedziałek objaśniali jego zastosowanie w praktyce.