Rozbudowa ulicy Spichrzowej. Niewielki postęp prac. Wciąż nie ma asfaltu

Od ponad siedmiu miesięcy trwa budowa nowego odcinka ulicy Spichrzowej. Powstaje ona pomiędzy ul. Hejmanowskiej a skrzyżowaniem ul. Teatralnej i Szpitalnej. Nowa droga miała powstać do końca zeszłego roku. W grudniu była mowa, że prace potrwają do stycznia, ale możliwe jest, że przeciągną się do wczesnej wiosny. Tymczasem teraz, na początku marca, postęp prac jest niewielki.

Na plac budowy wybraliśmy się w czwartek 3 marca. W okolicy przystanku kolejowego wciąż jest rozkopany plac i nawet nie ma ułożonych krawężników. Na żadnym odcinku przyszłej ulicy nie ułożono choćby centymetra kwadratowego asfaltu. Gdy porównaliśmy aktualny stan prac z ty, co zarejestrowaliśmy na zdjęciach w pierwszej połowie grudnia, widoczny gołym okiem postęp prac jest niewielki. Przez ostatnie prawie trzy miesiące ułożona została jedynie nawierzchnia z kostki brukowej na dojeździe do nowego parkingu, który będzie sąsiadował z nową ulicą. Widać jednak, że w ostatnich dniach wykonano prace przy utwardzeniu nawierzchni pod przyszły asfalt. W czwartkowy poranek byliśmy świadkami, gdy na plac budowy przyjechała też wywrotka z piaskiem, gotowa do pracy była też ekipa walca, który miał go ubijać.