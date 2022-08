Rozbudowa Walczaka, Zawackiej i Łukasińskiego potrwa... aż cztery lata?!

- Zakończenie całej inwestycji to realnie końcówka przyszłego roku. Może będzie to szybciej, ale ja już wolę zakładać mniej optymistyczną wersję - mówi nam prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Przy okazji ponownego uruchomienia tramwajów na osiedle Piaski zapytaliśmy gospodarza miasta o rozbudowę drogi krajowej nr 22, w ramach której budowane jest torowisko niemal do skrzyżowania ul. Walczaka z Fieldorfa-Nila.