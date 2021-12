Rozkład jazdy na kolei zmienia się w niedzielę. Będzie więcej pociągów osobowych!

Dwa dodatkowe połączenia między Gorzowem a Krzyżem, w tym jedno połączenie blisko północy. Do tego dodatkowe połączenie w kierunku Zielonej Góry. Takie zmiany zajdą w nowym rozkładzie jazdy na kolei, który wejdzie w życie 12 grudnia.

Druga niedziela grudnia to tradycyjny czas zmian rozkładów jazdy na kolei. Nie inaczej będzie tym razem. Niedawno prezentowaliśmy zmiany, jakie mają zajść w pociągach pośpiesznych. Teraz czas na pociągi osobowe. Jak zmieni się ich kursowanie na północy regionu?

14 par pociągów do Kostrzyna

Tak jak jest to jeszcze dziś, tak po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy, w dni powszednie pomiędzy Gorzowem a Kostrzynem będzie kursować 14 par pociągów osobowych. Zmienią się jednak godziny ich odjazdów. Warto zwrócić uwagę, że pierwszy pociąg do Gorzowa, który dziś wyjeżdża z Kostrzyna o 4.26, po zmianach będzie ruszał o 4.45. W drugą stronę będzie podobnie. Pierwszy pociąg z Gorzowa do Kostrzyna wyruszy o 5:47, a więc ponad pół godziny później niż teraz. W nowym rozkładzie jest jeden, naszym zdaniem minus: pomiędzy 9.19 a 13.02 nie ma żadnego pociągi do Kostrzyna.

Pociągi z Gorzowa do Kostrzyna: 5.47 (tylko w dni robocze), 6,19, 7,11, 8.49 (dni robocze), 9.19, 13.02, 13.27 (dni robocze), 14.52, 15.41 (dni robocze), 16.35, 17.25 (dni robocze), 19.56, 21.19, 22.56.

Pociągi z Kostrzyna do Gorzowa: 4.45 (dni robocze), 6.00, 6,48, 7.55 (dni robocze), 8.50, 10.11, 12.43 (dni robocze),13.49, 14.51 (dni robocze), 15.55, 16.32 (dni robocze), 18.13, 20.43, 22.05.

Częściej do Krzyża

W nowym rozkładzie jazdy pasażerom z Gorzowa i okolicy przybędą dwa pociągi do Krzyża. To dlatego, że przedłużono dwa połączenia z Kostrzyna do Gorzowa. Łącznie do Krzyża będzie 12 połączeń osobowych, z których trzy to będą pociągi do Poznania.

Najważniejszą zmianą jest powrót pociągu, który przyjeżdża do Krzyża przed północą. Dziś ostatni pociąg w ciągu dnia wyjeżdża z Gorzowa do Krzyża o 21.00. Od najbliższej niedzieli w stronę Krzyża będzie można wyjechać o 22.44.

Pociągi z Gorzowa do Krzyża: 6.41, 7.25, 9.32, 10.49, 13.27, 14.29, 15.28 (dni robocze), 16.36, 17.11 (dni robocze), 21.21, 22.44.

Pociągi z Krzyża do Gorzowa: 5.24, 6.17, 8,26, 12.08, 12.33 (dni robocze), 13.57, 14,47 (dni robocze), 15,41, 16.32, 19.02, 20.25, 21.55.

Do Poznania bez zmian

Zaledwie kosmetyczne zmiany dotyczą kolejowych połączeń Gorzowa z Poznaniem. Pomiędzy obydwoma miastami wciąż będą kursować trzy pary pociągów.

Pociągi z Gorzowa do Poznania: 6.41, 9.32, 16.36.

Pociągi z Poznania do Gorzowa: 10.12, 12.23, 21.09.

Jak do Zielonej Góry?

Najwięcej zmian dotyczy połączeń do Zielonej Góry. Z powodu prac remontowych między Zbąszynkiem a Zieloną Górą szynobusy kursują tylko pomiędzy Gorzowem a Zbąszynkiem, a dalej kursuje autobus zastępczy. W dni robocze połączeń z Gorzowa będzie więcej, ale w weekendy już mniej. Poza tym połączenia między lubuskimi stolicami - tak wynika z rozkładu - nie są swoimi „lustrzanymi odbiciami”.

Jak mówił nam we wtorek 7 grudnia Radosław Śledziński z PKP PLK, remont na trasie Zbąszynek - Zielona Góra ma potrwać do końca 2022, ale ruch pociągów na tej trasie powinien zostać przywrócony na przełomie kwietnia i maja.

Połączenia z Gorzowa do Zielonej Góry: 5.14 (dni robocze), 6.53 (tylko w weekendy), 7.42 (dni robocze), 9.05 (tylko w weekendy), 10.53, 13.35 (od poniedziałku do soboty), 16.08, 18.56 (dni robocze).

Połączenie tylko do Zbąszynka: 18.33 (dni robocze).

Połączenia z Zielonej Góry do Gorzowa: 6.09, 9.21 (od poniedziałku do soboty), 12.40, 14.23, 16.00, 18.32.

