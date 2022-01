Różnica była znaczna. Z taką grą jak przeciw AZS UMCS Lublin AZS AJP Gorzów nic nie zdziała w Energa Basket Lidze Kobiet

- Było pewne, że Gorzów w końcu zacznie lepiej funkcjonować. Ten zespół został zbudowany, aby walczyć o tytuł mistrzowski. Plany już na początku sezonu pokrzyżowały trochę kontuzje. Teraz w końcu drużyna trenera Dariusza Maciejewskiego złapała dobry rytm i gra na miarę swojego potencjału, a ten potencjał jest bardzo wysoki. Nie zmienia to jednak faktu, że my chcemy wygrać – mówił przed niedzielnym meczem trener Pszczółek Krzysztof Szewczyk, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

I to jego ostatnie zdanie nie było rzucone na wiatr, bo od pierwszych minut to jego zawodniczki złapały - nomen omen - wiatr w żagle. Koszykarki szkoleniowca Dariusza Maciejewskiego w pierwszym fragmencie gry pudłowały z czystych pozycji z dystansu, przez co AZS UMCS zaczął uzyskiwać kilkupunktową przewagę. Tę początkową niwelowała Courtney Hurt, ale nie mogła liczyć na wsparcie klubowych koleżanek. Z czasem ta pomoc w ataku przyszła, jednak dużo większe problemy AZS_AJP miał w obronie. Kłopoty gorzowiankom sprawiały zwłaszcza celne rzuty lublinianek za trzy punkty i to ten element robił różnice po pierwszych dziesięciu minutach. Podobnie zresztą było w hali AJP w tej kampanii.