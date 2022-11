Rozpoczęło się wielkie sadzenie drzew. Przybędzie ich ponad 300 sztuk

Jeśli chodzi o drzewa, to lipy, klony, głogi i inne gatunki zostaną posadzone m.in. w bliskim sąsiedztwie katedry, na Starym Rynku, obok Rolnika czy wzdłuż ul. Koniawskiej. Krzewy - m.in. trawule japońskie zostaną posadzone przy zbiegu ul. Sczanieckiej i Bohaterów Westerplatte oraz w pobliżu apteki przy ul. Kazimierza Wielkiego na Piaskach.

Wiele drzew zostanie też posadzonych w najbliższy piątek. W Święto Niepodległości zakończona zostanie akcja RośnijMy Razem. Polega ona na posadzeniu na polu golfowym drzew przez rodziców dzieci urodzonych od 1 stycznia 2021. Chętnych do tego, by dzieci były patronami poszczególnych drzew, jest około 100 osób.

Do każdego posadzonego drzewa, rodzice otrzymają drewnianą tabliczkę z imieniem dziecka do powieszenia i certyfikat na pamiątkę.

