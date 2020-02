Rozpoznacie żużlowców Stali Gorzów na stoku? [ZDJĘCIA]

- Główną część obozu to integracja zawodników, bo trudno wyobrazić sobie, że w ciągu pięciu dni zbudujemy tam nie wiadomo jaką kondycję - mówił przed zgrupowaniem trener Staleczki Stanisław Chomski. - Obóz będzie polegał na czynnych zajęciach, czy to na obiektach, które są na miejscu, czy też w terenie. Będziemy pracować również nad komunikacją w zespole. Omówimy to, co szwankowało w minionym sezonie oraz porozmawiamy o tym, jakimi środkami będziemy wspierali się w dążeniu do jak najlepszego wyniku w sezonie 2020.