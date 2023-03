Rury spod Kosynierów Gdyńskich idą do wymiany. Leżą w ziemi niemal... 130 lat!

Przy okazji remontu ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie miejskie wodociągi przeprowadzą wymianę rur, które mają już prawie… 130 lat! Na odcinku od PWiK do IV LO jest ich kilometr.

Od połowy kwietnia do końca października między rondem Kosynierów Gdyńskich a siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji trwać będzie wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej. To inwestycja PWiK, ale – co zrozumiałe – jest ona połączona w czasie z remontem ul. Kosynierów Gdyńskich, za który odpowiadają Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Wodociągi wymieniają rury zwykle przy okazji remontów czy przebudowy ulic. Nie inaczej jest więc i tym razem. Co ciekawe, do wymiany pójdzie najstarszy wodociąg w Gorzowie.

- Pod ul. Kosynierów Gdyńskich są rury, które mają tyle lat, ile siedziba naszego przedsiębiorstwa. Są jeszcze z końca XIX wieku – mówi Tomasz Surdacki z PWiK.

Wodociągi działają 127 lat

Decyzja o budowie wodociągu w Landsbergu (dzisiejszym Gorzowie) została podjęta pod koniec 1894 r. Zaprojektowała go i zbudowała forma H.Schewen z Bochum. Inwestycja za 534 tys. marek była gotowa już 1 marca 1896. Sieć liczyła sobie wtedy niecała 21 km.

Dziś rur w Gorzowie jest około 900 km, a poniemiecki wodociąg znajduje się głównie w tzw. Nowym Mieście, czyli pomiędzy Kosynierów Gdyńskich a ul. Wyszyńskiego.

- Rury o średnicy 300 mm, które są pod ul. Kosynierów Gdyńskich, znajdują się pod jednym pasem jezdni, tym od strony naszej siedziby IV LO. Przy okazji tej inwestycji część rur wymienimy, a część po prostu wyłączymy z eksploatacji. Wszystko będzie zależało od tego, co zastaniemy pod ziemią. Jeśli będzie możliwość wymiany, to rura zostanie usunięta i zastąpiona nową. Jeśli natomiast układ mediów pod ziemią na to nie pozwoli, to tę starą rurę „zamulimy”, a nad nią położymy nową – mówi T. Surdacki z PWiK.

Wodociągi mają już podpisaną umowę z wykonawcą. Będzie to firma Wuprinż. Do jej zadania będzie należeć zerowanie nawierzchni jednego pasa ul. Kosynierów Gdyńskich, położenie nowych rur, zasypanie ich i przygotowanie miejsca pod ułożenie asfaltu. Za część drogową będzie natomiast odpowiadała Eurovia, która będzie robić remont ul. Kosynierów Gdyńskich. Przy okazji inwestycji wymieniony zostanie nie tylko wodociąg z końcówki XIX wieku, ale także położone później rury kanalizacyjne.

- W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane około 2 km przewodów wodociągowych, razem z przyłączami do budynków. Główna rura, ta sprzed 1900 roku, ma około kilometra. Przebudowanych zostanie też 37 studni – mówi T. Surdacki. Dodaje, że roboty zostały tak zaplanowane, że nie będzie żadnych przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków.

- Postaramy się, aby utrudnienia były jak najmniejsze, żeby ciągłość dostawy wody nie utrudniała życia mieszkańców – mówi z kolei Bartosz Sobczak z firmy Wuprinż.

Auta będą jeździć od ronda do Multimediów

Inwestycja podzielona jest na sześć etapów. Pierwszy obejmuje odcinek od ronda przy IV LO do ul. 30 Stycznia, kolejny – od 30 stycznia do Borowskiego itd. Odcinki poszczególnych etapów wyznaczają skrzyżowania z ulicami: Jagiellończyka, Mościckiego, Mickiewicza czy Słowiańskiej (bocznej). W czasie tych prac ruch samochodów i autobusów będzie odbywał się tylko po pasie od ronda Kosynierów Gdyńskich w stronę Multimediów. Dla pojazdów zmierzających w przeciwną stronę ruch będzie odbywał się m.in. ul. Armii Polskiej, do której będzie dojeżdżało się poprzecznymi ulicami, np. ul. Borowskiego. Czytaj również:

