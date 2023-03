Ruszył nabór do gorzowskich przedszkoli. Na maluchy czeka ponad tysiąc miejsc Magdalena Marszałek

Wystartowała rekrutacja do gorzowskich przedszkoli. Na zapoznanie się z ich ofertą i ostateczną decyzję rodzice mają dwa tygodnie, bo nabór potrwa do połowy marca. W sumie do wyboru jest dwadzieścia dziewięć publicznych placówek.