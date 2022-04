Ruszył nabór do żłobków w Gorzowie. Ile miejsc czeka na maluchy?

Nabór potrwa ponad dwa tygodnie

Nabór do miejskich żłobków tradycyjnie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. To oznacza, że rodzice najpierw muszą wypełnić kartę przyjęcia dziecka w systemie dostępnym na stronie internetowej gorzowskiego magistratu. Powinni to zrobić do 2 maja. W tym samym czasie należy taki wniosek wydrukować i dostarczyć do wybranej placówki.

Samo zarejestrowanie w systemie elektronicznym, bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki, nie jest zgłoszeniem. Wydrukowane wnioski przyjmowane będą w żłobku, zgodnie z godzinami przyjęć w placówce - tłumaczy Aleksandra Sagan z Wydziału Spraw Społecznych UM w Gorzowie.

W Gorzowie są cztery miejskie żłobki. Ile miejsc przygotowały dla dzieci?