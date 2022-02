Ruszył nowy nabór wniosków o 500 plus. Sprawdź, kto musi złożyć oświadczenie w lutym

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje rodzinom wychowującym dzieci – na każdego dziecko, bez kryterium dochodowego, aż do osiągnięcia przez dzieci pełnoletniości. POLECAMYUOKiK wydał kolejne decyzje uderzające w twórców i promotorów piramid finansowych. Należy jednak pamiętać, że złożony raz wniosek o 500 plus nie wystarczy – trzeba go składać co roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2023 r. Z tego względu, aby rodziny nadal otrzymywały świadczenie co miesiąc od czerwca, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.