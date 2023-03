Ruszyła budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Mieszkańcy czekali na to wiele lat

Otwarcie obwodnicy Strzelec Krajeńskich zaplanowano na koniec przyszłego roku. To niewiele czasu, biorąc pod uwagę skalę inwestycji. Droga będzie miała ponad siedem kilometrów długości i ominie miasto po jego północnej stronie.

Trzeba jasno powiedzieć, że to jest wydarzenie, które przez kilkadziesiąt lat było mrzonką, a wreszcie stało się faktem. Tyle czasu mówiło się o budowie tej obwodnicy i to słowo było odmieniane przez wszystkie przypadki. To lata starań i zabiegania o tę inwestycję wszędzie, gdzie tylko się dało. Mieszkańcy często powtarzali, że dopóki nie zobaczą ciężkiego sprzętu na placu budowy, to nie uwierzą, że to zadanie uda się zrealizować. Ten sprzęt już jest i pracuje, więc wszyscy bardzo się cieszymy - mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.