Ruszyła Liga Juniorów. Koszmarny wypadek juniora Stali

Liga Juniorów to rozgrywki przeznaczone dla młodzieżowców drużyn PGE Speedway Ekstraligi. W żużlowym kalendarzu były one do 2016 r. Teraz wracają po przerwie.

Turnieje Ligi Juniorów odbywają się na torze każdej z ekstraligowych drużyn. Inauguracyjna runda odbyła się we wtorek 14 lipca w Grudziądzu.

W zawodach najlepsi okazali się juniorzy Falubazu Zielona Góra. W sześciu swoich startach stracili tylko dwa oczka, a najlepszym zawodnikiem był Mateusz Tonder. Nie przegrał z żadnym z rywali. Choć dwukrotnie dojeżdżał do mety na drugiej pozycji, to za każdym razem zrobił to za kolegą z drużyny.