Ryneczek w Gorzowie cały czas czynny. Sprawdziliśmy ile kosztują tam szparagi a ile młode ziemniaki?

Handlują na ryneczku w Gorzowie

W zasadzie można tu dostać wszystko, od wiejskich jajek, po szparagi, miód, wędliny a nawet słodkie wypieki. Nie brakuje też sadzonek warzyw oraz kwiatów.

- Ale to nie to samo, co było przed epidemią. Kupujących jest znacznie mniej - mówił reporterowi jeden ze sprzedawców. Inny przytaknął, ale dodał, że trzeba się cieszyć, że w w ogóle handel tu jest możliwy. Podobnie mówią kupujący. - Całe życie robię tu zakupy. Nie wyobrażam sobie, żebym teraz po nowalijki czy jajka szła do marketu - mówi pani Irena.