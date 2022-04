Ryneczek w Gorzowie. Co można kupić na święta? Ceny warzyw, jaj i owoców |8 KWIETNIA

Za niewiele ponad tydzień święta wielkanocne. Z tego powodu w piątek 8 kwietnia wybraliśmy się na ryneczek Jerzego na gorzowskich Zawarciu. Chcieliśmy sprawdzić, jak kształtują się ceny towarów, które mogą przydać się na wielkanocnym stole.

Najbardziej chodliwym towarem były jajka. Do stoisk, w których były sprzedawane ustawiały się nawet kilkunastoosobowe kolejki. A wybór jaj był na ryneczku duży. Można je kupić już od 60 groszy.

A co jeszcze można kupić i za ile? Pomidory i ogórki to wydatek kilkunastu złotych za kilogram. Pietruszka i seler są po 5 zł, a marchew nawet po 2,5 zł/kg.

Ryneczek Jerzego otwarty jest cztery dni w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki oraz w soboty. Handel odbywa się do 13.00.

Czytaj również:

Po ile kwiaty, warzywa i owoce w Gorzowie? Ceny na ryneczku Jerzego |25 MARCA