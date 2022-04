Ryneczek w Gorzowie. Po ile jajka i inne świąteczne produkty?

Na targowych straganach można było znaleźć praktycznie wszystko, co jest niezbędne do przygotowania świątecznych przysmaków. Były jajka od szczęśliwej kury, swojska kiełbasa, prawdziwy zakwas na żurek i cukrowe baranki. Jak dowiedzieliśmy się od sprzedawców sporym wzięciem cieszyły się warzywa.

Marchewka, seler, ziemniaki i pietruszka, czyli włoszczyzna potrzebna do przyrządzenia domowej sałatki jarzynowej. Co jeszcze? Klienci wybierają kapustę kiszoną do przygotowania bigosu - mówią sprzedawcy, którzy przywożą tu owoce i warzywa ze swoich sadów i pól.