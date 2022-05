Ryneczek w Gorzowie. Są już polskie truskawki! W jakiej cenie? |13 MAJA

Ceny warzyw, kwiatów i owoców stają się coraz bardziej przystępne. Nic dziwnego, wiosna trwa już w najlepsze. W piątek 13 maja wybraliśmy się na ryneczek Jerzego w Gorzowie, by sprawdzić, jakie są ceny sezonowych produktów.

Ryneczek w Gorzowie. To raj dla miłośników kwiatów. Po ile sadzonki, warzywa i owoce

Szczególnie wypatrywaliśmy stoisk z truskawkami. Można je kupić już od 18 zł za kilogram. Ceny truskawek są jednak zróżnicowane, bo są stoiska, na których oferowane one są nawet za 25 zł. Wypatrywaliśmy też czereśni, by sprawdzić, czy i w Gorzowie są one w trzycyfrowej cenie. Żadnego stoiska z tymi owocami jednak nie znaleźliśmy.

Są za to szparagi w cenie od 7 zł, rzodkiewka po 2 zł, no i świeża sałata, której cena to często 4 zł.

Na ryneczku sporo jest też sadzonek i kwiatów. Zauważyliśmy, że spada cena pelargonii. Jeszcze dwa tygodnie temu była po 10 zł, teraz jest w cenie 8 zł.

A jak przedstawiają się ceny innych produktów - chociażby młodych ziemniaków? Zobaczcie w naszej galerii.

