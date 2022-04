S3 będzie mieć nową nazwę. Będzie o niej mówiła cała Polska

- W związku z tym, że nasz region żyje żużlem, pojawił się pomysł, aby droga na całym lubuskim odcinku nosiła nazwę Trasy Żużlowej. Oczywiście od strony północnej byłaby to Żużlowa Trasa Stali, a od strony południowej Żużlowa Trasa Falubazu - mówi nam Anna Jakubowska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, która odpowiada za lubuski odcinek S3.

„Stalowa” i „falubazowa” część drogi S3 nie tylko zyskałyby swoją nazwę, ale także wygląd.

- Przy najbliższym remoncie MOP-ów, czyli miejsc obsługi podróżnych, pomalowalibyśmy ich infrastrukturę w barwy lubuskich klubów. MOP-y w Lisinach i Raculi byłyby w barwach żółto-biało-zielonych, czyli w barwach Falubazu, a MOP-y w Marwicach i Popowie - w żółto-niebieskie barwy Stali Gorzów. Nie została jeszcze podjęta decyzja, co zrobić z MOP-em w Kępsku. Z jednej strony dlatego, że trwa jeszcze dyskusja, do którego odcinka droga S3 ma być Żużlową Trasą Stali, a do którego Żużlową Trasą Falubazu. Z drugiej - część mieszkańców Międzyrzecza kibicuje Falubazowi, a są też mieszkańcy Sulechowa, którzy jeżdżą na mecze do Gorzowa - mówi A. Jakubowska.