Są zarzuty za "randkę" z 13-latką. Łowcy pedofili mają też innych na oku

- To mężczyzna 23-letni, z okolic Gorzowa. Usłyszał już zarzut usiłowania doprowadzenia osoby małoletniej do innej czynności seksualnej – mówił nam w poniedziałek 7 września Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Gorzowscy prokuratorzy zajmują się już sprawą, o której pisaliśmy w pierwszy weekend września. W sobotę 5 września w Gorzowie doszło do obywatelskiego zatrzymania 23-letniego mężczyzny, który „umówił się z 13-latką”.

Do zatrzymania 23-latka doszło przy ul. Wróblewskiego. Było to obok sklepu na samym końcu tej części osiedla Górczyn, w pobliżu skrzyżowania z ul. Górczyńską. To właśnie tam przyszedł mężczyzna, który chciał spotkać się z 13-latką, a z którą korespondował przez kilkanaście dni przez internet. Obywatelskiego zatrzymania mężczyzny dokonała grupa Elusive Child Protection Unit Poland. Działa ona na terenie całej Polski.

Jak działają łowcy pedofili?

Żeby sprawa była jasna: fizycznie żadnej 13-latki nie było. Dziewczynę udawał jeden z przedstawicieli łowców pedofili. Pisząc przez komunikatory z mężczyzną, podawał się za 12-latkę, która za kilka dni skończy 13 lat. Zatrzymany mężczyzna pisał „dziewczynce” m.in. jak można oralnie zaspokoić mężczyznę, wysyłał też zdjęcia swoich genitaliów.