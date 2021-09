Sąd uznał. że zabili, usmażyli i zjedli człowieka. Jest wyrok!

To miała być jedna z bardziej wstrząsających zbrodni, do której miało dojść któregoś z nieokreślonych dni 2002 r. Nad jeziorem Osiek koło Strzelec Krajeńskich miał zostać zabity nieznany mężczyzna, którego ciało miało zostać poćwiartowane na kawałki, a później zjedzone.

Dlaczego piszemy o tym w trybie przypuszczającym? Bo tę historię świat poznał z opowieści nieżyjącego już mężczyzny. I to też z drugiej ręki. Zbigniew B., który miał być uczestnikiem zbrodni, opowiadał o niej wielu osobom, ale niemal nikt mu nie chciał uwierzyć. Zrobił to jednak jednak jego znajomy, który powiadomił organa ścigania.

Nie wiadomo, kim była ofiara, bo nikt nawet nie zgłosił jej zaginięcia. Ba! Nie znaleziono nawet resztek jego ciała, które miało zostać wyrzucone do jeziora.

Sprawa trafiła jednak przed wymiar sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych zasiadło czterech mężczyzn: Robert M., który miał być głównym inicjatorem zbrodni oraz Rafał O., Janusz Sz. i zielonogórzanin Sylwester B. Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (całe zdarzenie zakończone zjedzeniem ludzkiego ciała miało swój początek jeszcze w Łasku, które dziś jest w Zachodniopomorskiem) zapadł wyrok. Sąd uznał, że do morderstwa i kanibalizmu rzeczywiście doszło.