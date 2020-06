Sąd w Gorzowie wydał wyrok za śmierć na strzelnicy w Nietoperku

Oddał co najmniej trzy strzały

14 czerwca zeszłego roku na strzelnicy pojawił się Maksymilian S. (rocznik: 1996), który chciał rozpocząć przygodę ze strzelaniem. Młodym mężczyzną zajęła się instruktorka Katarzyna Ch.

Gdy Maksymilian S. dostał broń do ręki (kaliber 9 mm), oddał kilka strzałów do celu. W pewnym momencie wycelował jednak pistolet w kobietę. Mężczyzna oddał co najmniej trzy strzały w okolice klatki piersiowej instruktorki. Spowodował u niej rany postrzałowe: twarzy, przedramienia, klatki piersiowej i głowy. Kobieta miała też obrażenia czaszkowo-mózgowe. To właśnie one były bezpośrednią przyczyną jej śmierci.