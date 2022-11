Sama strona internetowa to za mało. Dlaczego Twoja firma potrzebuje SEO?

Wyszukiwarka Google jest w Polsce najpopularniejszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji, zakup produktów oraz zamówienie usług. Około 95% internautów w Polsce korzysta właśnie z niej, a prawie połowa ze wszystkich wyszukań dotyczy informacji o lokalnych firmach czy usługach.

Prowadząc lub planując biznes w sieci, musisz uwzględnić ten potencjał. Jednak samo założenie strony internetowej czy sklepu internetowego nie wystarczy. Postawienie witryny na znanym CMS nie spowoduje, że klienci zaczną zaglądać do Twojego sklepu. Musisz im pokazać swoją ofertę, czyli produkty, usługi, informacje – kim jesteś, co robisz, jaką wiedzę masz w danym temacie. Inaczej nie zauważą Twojego sklepu, a nawet jeśli cudem się to uda, to nie zaufają Twoim kompetencjom czy ofercie.

Ten stan rzeczy zdecydowanie może zmienić pozycjonowanie strony czy pozycjonowanie sklepu internetowego. Jak?

