Samego dachu jest tu 700 m kw! Zobaczcie, jak zmienia się budynek w centrum Gorzowa

Cały czas trwają prace przy przebudowie, a właściwie budowie budynku na byłej centrali rybnej w centrum Gorzowa. Budynek ma cztery kondygnacje. Właśnie trwają prace na jego dachu.

Przeczytaj też: **Świnka wietnamska spaceruje sobie w lesie pod Gorzowem **

W centrali rybnej hotel?

Od strony parku jest kończona właśnie elewacja. A co będzie w tym ogromnym budynku w centrum miasta? Tego właściciel Grzegorz Adamczyk nie chce w tej chwili zdradzać. Ale najpewniej nie będzie to jednak hotel, jak do niedawna planował.

Jak dziś wygląda centrala rybna

Prawie pięć lat temu jeden z właścicieli Grzegorz Adamczyk pozwolił nam zwiedzić tajemnicze mury. Zobaczcie zdjęcia, jakie wtedy zrobili uczestnicy naszej akcji Photoday. Zobaczcie też, jak dziś wygląda dawna centrala rybna. Ciekawe, w co się zamieni?