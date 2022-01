Samochód potrącił troje nastolatków. Pogotowie przyjechało po... 18 minutach. Potrzebna karetka

- Będziemy przekonywali ministerstwo zdrowia, by Kostrzyn miał drugą karetkę. Będziemy to argumentowali czasem dojazdu i planami remontowymi w mieście - mówił nam w poniedziałkowe przedpołudnie (24 stycznia) Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody.

Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim analizuje sytuację, do jakiej doszło do w niedzielny wieczór w Kostrzynie. Około 19.00 na ul. Sikorskiego, która jest częścią drogi krajowej nr 31 i prowadzi do mostu przez Warte, kierowany przez 61-latka jeep wprost zmiótł z przejścia dla pieszych troje nastolatków. Siła uderzenia spowodowała, że 16-letnia dziewczyna, 16-letni chłopiec oraz 14-latka, którzy wraz z jednym kolegą byli na przejściu, zostali odrzuceni na kilka metrów od przejścia.

Jak już opisywaliśmy TUTAJ, świadkowie wypadku zwracali uwagę, że w Kostrzynie po raz kolejny nie było załogi pogotowia ratunkowego. Na miejsce wypadku musiały przyjechać trzy wozy strażaków.

- To skandal, żeby w takim mieście jak Kostrzyn była tylko jedna karetka. Ile jeszcze dramatów musi się wydarzyć, żeby ktoś poszedł po rozum do głowy? - mówiła jedna z kobiet, które obserwowały akcję strażaków.