Samotność jest już epidemią. Gdzie w Gorzowie można znaleźć partnera?

Dziś na ulicy jest coraz mniej par chodzących za rękę. Częściej widzę splecione dłonie pary 60-latków czy 70-latków niż młodzieży. - To może wynikać z tego, że współcześnie coraz więcej osób decyduje się na życie samemu, czyli pozostanie tzw. singlami. Z roku na rok jest coraz więcej osób, które nie widzą sensu w założeniu rodziny, we wspólnym mieszkaniu...

Ale przecież to nie jest ekonomiczne, a w czasach inflacji to już w ogóle...

- Kiedyś rodziny funkcjonowały trochę jak jakieś firmy. Wspólnie miały większy budżet, którym mogły lepiej dysponować. Dziś to się jednak zmienia. Współcześni 20-latkowie i 30-latkowie bardzo często są utrzymywani przez rodziców. A ponieważ jako społeczeństwo od lat się bogacimy, młodzi coraz częściej dostają mieszkanie od rodziców. Kiedyś trzeba było na nie zarobić, więc warto było się z kimś związać, dziś własne mieszkanie mają już studenci. Nie bez znaczenia jest też to, że mieszkanie samemu daje korzyści.