Samsung River Triathlon Series w Gorzowie. Zobaczcie zdjęcia z niezwykłych zawodów!

Walczą w sześciu imprezach

Samsung River Triathlon Series został zainaugurowany w ubiegłym roku i składał się z czterech imprez. W tym roku cykl powiększono do sześciu zawodów, na czym skorzystały Gorzów i Międzychód. Po niedzielnej próbie w Gorzowie zawodniczki i zawodnicy wystartują jeszcze – kolejno – we Wronkach, Koninie, Kole, Międzychodzie i Uniejowie. Cykl zakończy się 28 sierpnia, a zostaną w nim sklasyfikowane osoby, które staną na starcie przynajmniej cztery razy.

Kilkugodzinne zawody to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i techniczne, więc ekipy Samsunga instalowały w Gorzowie wszystkie urządzenia już od piątku. Spisały się znakomicie, więc 269 zawodniczek i zawodników w komplecie i bezpiecznie dotarli do mety.