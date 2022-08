Sara James w półfinale "America's Got Talent". Kiedy w nim wystąpi? Znamy datę emisji amerykańskiego talent show

Sara James, gdy wystąpiła w "The Voice Kids" została okrzyknięta polską Whitney Houston. Później zachwytów i podziwu dla jej talentu było już tylko więcej i więcej. Przypomnijmy: nastolatka z Ośna Lubuskiego wygrała IV edycję wspomnianego show, a później zajęła II miejsce w Eurowizji Junior 2021. W międzyczasie wydała single, które do dziś są często grane w największych rozgłośniach radiowych, a Sara wciąż koncertuje po całym kraju. Na tym jednak nie koniec sukcesów wokalistki. Niedawno okazało się, że młoda Lubuszanka postanowiła podbić Amerykę i... już jej się to udało!