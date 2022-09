Schody w Parku Róż miały być zrobione do 13 września. Nie ma na to szans!

Schody do Parku Róż to jedna z bardziej pechowych inwestycji w mieście. Budowa nowego zejścia od strony ronda Kosynierów Gdyńskich rozpoczęła się wiosną zeszłego roku, a zakończyła dopiero w grudniu. Mimo wielomiesięcznych prac schody pozostawiały wiele do życzenia. Na stopniach zbierała się deszczówka, zamontowane na schodach siedziska z desek kompozytowych sprawiały, że było niewiele miejsca na przejście. Oprócz tego zamontowane w siedziskach oświetlenie raziło w oczy korzystających ze schodów. Zastrzeżenia co do wykonania schodów mieli i mieszkańcy, i prezydent Jacek Wójcicki, który na naszych łamach zapowiedział, że pójdą one do poprawki.