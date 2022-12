Ścieżka wzdłuż Kłodawki będzie miała aż 6 km! Gorzów chce ją rozbudować do granicy z Kłodawą

To bardzo dobra wiadomość dla miłośników spacerów, jazdy na rowerze czy dla biegaczy. Miasto szykuje się do rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. W przyszłym roku ma zostać przygotowany projekt. Na jego wykonanie w budżecie miasta na 2023 rok ma zostać zapisane 300 tys. zł. - Zaprojektowany zostanie o o długości ok. 3,6 km od ulicy Chodkiewicza do granicy miasta - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Gorzowski odcinek ścieżki ma się łączyć w Kłodawie z już istniejącą ścieżką. Trzy i pół roku temu prezydent Jacek Wójcicki mówił nam, że to granica Gorzowa i Kłodawy to doskonały kierunek choćby ze względu na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sosnowej (to ulica tuż przed granicą obu miejscowości, po lewej stronie, patrząc w stronę wsi). - To byłaby dodatkowa atrakcja, że stamtąd można byłoby dojechać rowerem do pracy - mówił nam wówczas prezydent Wójcicki.

Rowerem z Kłodawy do centrum miasta można będzie dojechać już w kilkanaście minut (a jeśli ktoś porusza się wolniej niż 20 km/h, to odrobinę dłużej. Z kolei spacer na tym odcinku - normalnym krokiem - trwać będzie 60-70 minut.