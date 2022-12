Ścieżki rowerowe do 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Na grilla do Hubertówki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,59 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 110 m

Trasę dla rowerzystów z Gorzowa Wielkopolskiego poleca Deiv

Trasa przebiega w pobliżu malowniczej rzeczki Srebrnej, do Kłodawy obok plaży nad Jeziorem Kłodawskim. Dalej szlakiem rowerowym czerwonym i czarnym do Łośna, skręcamy na szlak zielony w kierunku Mszańca do drogi brukowanej skręcamy w prawo do szlaku konnego. Szlakiem konnym do Hubertówki, dalej prosto do drogi asfaltowej i w prawo miejscowość Lipy (Lubociesz), jezioro Lubie.Dalej drogą w kierunku Kłodawy do szlaku żółtego i skręcamy do leśniczówki Dzicz, dalej szlakiem żółtym do Kłodawy i kierunek Gorzów Wlkp.

