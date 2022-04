Ścieżki rowerowe do 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Rowerem w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim ma być 12°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 2 370 m

Suma zjazdów: 2 368 m

Rowerzystom z Gorzowa Wielkopolskiego trasę poleca Jury21

Trasa początkowo łatwa, niewymagająca zbyt dużego wysiłku na odcinku od wałów nadwarciańskich do Bogdańca.