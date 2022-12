Ścieżki spacerowe do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Pomysły spędzenie czasu w weekend 10 - 11 grudnia

Spacerem w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,61 km

Czas trwania spaceru: 3 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m

Marsch poleca trasę spacerowiczom z Gorzowa Wielkopolskiego

Trasa zaczyna się, jako niepełna pętla dookoła Starego Miasta, mijamy dwie bramy, dwa jeziora, między którymi położone są Lipiany. Po wyjściu z miasta ulicami Mostową i Bema podążamy na północny wschód polami aż do Wojciechowa (Józefina), za tym osiedleniem poruszamy się wśród lasów i dochodzimy do parkingu leśnego i polany piknikowej. Tam skręcamy w lewo, a możemy najpierw skorzystać z chwili odpoczynku. Trasa dociera do stanicy Koła Łowieckiego "Nemrod". Po krótkim czy dłuższym odpoczynku wracamy prawie tą samą drogą. Jest bowiem wyjątek, przy polanie piknikowej idziemy nadal prosto, Dopiero następną wyraźną gruntową drogą leśną skręcamy w prawo (na północ).

