Ściółka w lubuskich lasach sucha jak pieprz. Wystarczy iskra, by doszło do pożaru

Te pierwsze cieplejsze i bardziej pogodne dni na pewno cieszą wszystkich zmęczonych zimową szarówką, ale nas leśników bardzo martwią. To jest taki najgorszy moment, bo nie wytworzyły się jeszcze nowe liście, a ściółka i poszycie leśne są suche jak bibuła. Teraz w lasach występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. Wystarczy iskra, żeby to zaczęło płonąć. Dopiero w miarę rozwoju roślinności runa leśnego zagrożenie pożarowe maleje - tłumaczy Tomasz Kalembkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa.

Zakazu nie ma, ale jest apel

Ściółka już teraz jest sucha jak pieprz, a będzie jeszcze bardziej, bo prognozy pogody na najbliższe dni zakładają wysokie temperatury oraz niewielką ilość opadów. Taka słoneczna i ciepła aura zachęca do spacerów po zielonych zakamarkach, ale choć leśnicy zakazu wstępu do lasów nie wprowadzają, to jednak apelują do odwiedzających leśną głuszę o rozwagę. I zwracają uwagę, że to właśnie nieostrożność człowieka jest częstą przyczyną pożarów w lasach.