Sebastian Świderski, prezes PZPS: Reprezentacja zagra o tytuł. A do gorzowskiego środowiska apeluję o jedność

- Nie ma co ukrywać: oczekiwania są duże. Sportowy cel trener zawsze określa sam dla siebie i drużyny. Nie mam wątpliwości, że obecna ekipa myśli o obronie tytułu. Ba, dwóch tytułów, zdobytych z rzędu! Ostatnio, podczas wizyty w siedzibie FIVB rozmawiałem z dyrektorem generalnym Fabio Azevedo i zdałem trochę żartobliwie pytanie, czy jeśli zwyciężymy po raz trzeci, to dostaniemy główne trofeum imprezy na własność. Jest wielkie, ciężkie i wykonane ze szlachetnego kruszcu. Dyrektor na początku się zaśmiał, a później powiedział, że rzeczywiście mówiono kiedyś, że za trzykrotny triumf, nawet nie z rzędu, zwycięska reprezentacja dostanie go na własność. Miał to sprawdzić i odpowiedzieć, ale do tej pory nie wrócił z tą informacją. Przyjmujemy to jako dobrą wróżbę.