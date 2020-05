Senator Władysław Komarnicki zagłosował tak jak PiS. Za wyborami korespondencyjnymi

Po wtorkowym głosowaniu senator tłumaczył w rozmowie z polsatnews.pl, że doszło do pomyłki. „Jestem po poważnym zabiegu” – mówił.

Komarnickiego w obronę brał Marcin Bosacki, jego partyjny kolega z senackich ław. „Informuję, w imieniu senatora Władysława Komarnickiego, że jego głosowanie to pomyłka. Jest dzień po operacji. Cały dzień głosował z nami. Tu się pomylił” – napisał senator na Twitterze.

Wybory prezydenckie. Kiedy mogą się odbyć?

Ustawa ws. głosowania korespondencyjnego trafi teraz do Sejmu. Ta izba parlamentu może odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów.

Wybory prezydenckie zostały zaplanowane na niedzielę 10 maja. W związku z epidemią koronawirusa PiS chce, by wybory odbyły się w sposób korespondencyjny. Wyborów 10 maja prawdopodobnie jednak nie będzie, bo jest za mało czasu, by je zorganizować. Nie jest wykluczone, że odbędą się one 17 lub 23 maja.