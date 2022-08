Seniorka z Gorzowa straciła prawie 170 tys. zł. Kobieta przez balkon wyrzuciła pieniądze i złote monety

W piątek 26 września o kobiety zadzwoniła osoba, podająca się za policjanta. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki przekonywał seniorkę, że funkcjonariusze prowadzą akcję przeciwko szajce przestępców.

- Jego tożsamość miał potwierdzić kolejny mężczyzną w słuchawce. On również przestawił się jako funkcjonariusz. Oszuści przekonywali, że oszczędności kobiety są zagrożone, bo do jej mieszkania kierują się przestępcy. Seniorka musiała szybko działać, by uchronić swoje oszczędności. Pomóc jej mieli w tym rzekomi funkcjonariusze policji, którzy twierdzili, że obserwują mieszkanie i przestępców. Nakazali kobiecie spakować oszczędności oraz złote monety do reklamówki i rzucić z balkonu. Przestraszona seniorka wykonała ich polecenia. Dopiero po jakimś czasie zadzwoniła do bliskich i poinformował o zdarzeniu. Straty wyniosły niemal 170 tysięcy złotych. Historia o akcji zatrzymania przestępców była nieprawdziwa - informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.