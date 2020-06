Seniorze, co widziałeś w kinie? To konkurs dla Ciebie!

- Film to też ważny element życia seniora. Ja sam obejrzałem ich wiele, a pierwszym filmem, który zobaczyłem na dużym ekranie był „Król Maciuś I”. Na seansie byłem w kinie Słońce, a bilety kupowało się wtedy w budyneczku poniżej kina – mówi nam Andrzej Jakubaszek, jeden z bardziej aktywnych gorzowskich seniorów. Pan Andrzej jest też radnym Gorzowskiej Rady Seniorów, która wspólnie z kinem 60 Krzeseł organizuje właśnie konkurs dla seniorów: „Mój pierwszy film w kinie – wspomnienia”.

Czy lubisz chodzić do kina?

Jakie są zasady konkursu?

Zasady konkursu są bardzo proste: trzeba napisać tekst opisujący swoje wspomnienia związane z pierwszym filmem obejrzanym w kinie. Tekst należy wysłać mailem na adres: radaseniorow@um.gorzow.pl lub wrzucić w kopercie do urny znajdującej się w urzędzie miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (na kopercie należy dopisać: Konkurs „Mój pierwszy film w kinie – wspomnienia”). Termin nadsyłania prac mija 4 lipca.

Nagrodą w konkursie jest karnet dla dwóch osób do wykorzystania do końca tego roku.