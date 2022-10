Seniorzy w Gorzowie dają czadu! Tak bawią się na balu w tygodniu seniora

Co trzeci gorzowianin jest seniorem, a więc ma co najmniej 60 lat. Właśnie z myślą o nich odbywa się aktualnie V Gorzowski Tydzień Seniora. Środa 5 października to kolejny jego dzień. Od 10.00 w Muzeum Lubuskim oraz jego filiach odbywać się będzie bezpłatne zwiedzania. O 11.00 w klubie Senior+, który jest w bibliotece wojewódzkiej, odbędzie się spotkanie z pisarką Haliną Daszkiewicz, a o 16.00 w sali widowiskowej rozpocznie się bal seniora (będzie on także w piątek). W czwartek 6 października warto z kolei wybrać się o 18.00 do jazz clubu Pod Filarami, gdzie będzie można powspominać kultowe dancingi Gorzowa. Tydzień seniora potrwa do piątku.

Czytaj również:

Wesołe jest życie seniorów! W Gorzowie będzie dla nich cały tydzień atrakcji!