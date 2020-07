Seniorzy, zostańcie aktorami! I bądźcie pierwsi w Polsce!

Aktor Cezary Żołyński i fundacja Gorzów dla Seniorów tworzą w mieście seniorską grupę teatralną. We wtorek 28 lipca będzie casting. Pierwsze spektakle mają być wystawiane już w październiku.

- Seniorzy przygotują przedstawienia oparte na bajkach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W październiku będziemy chcieli je wystawiać w gorzowskich przedszkolach. A jeśli projekt się spodoba, to nie wykluczamy, że rozrośnie się w coś większego. Na to, by wystawiać spektakle w naszej siedzibie, miejsca mamy dużo – mówi Jarosław Marciniak z fundacji Gorzów dla Seniorów. Wraz z aktorem Teatru Osterwy Cezarym Żołyńskim, który jest pomysłodawcą projektu, chce ona stworzyć w Gorzowie seniorską grupę teatralną.

Dziadek czyta lepiej od taty? - Na pomysł tej grupy wpadłem, gdy sam czytałem bajki swojemu czteroletniemu wnukowi. Prawdopodobnie to byłaby pierwsza taka grupa w Polsce. Nie słyszałem do tej pory, by gdzieś powstała seniorska grupa, która wystawiałaby spektakle dla dzieci – mówi nam C. Żołyński.

- Seniorzy-aktorzy najpierw wezmą udział w trzymiesięcznych warsztatach. W ramach przygotowania się do roli będą nie tylko uczyć się gry aktorskiej, ale także będą szyć sobie kostiumy. Do grupy może dołączyć każdy senior, który lubi dzieci i bajki dla dzieci oraz nie boi się młodej wymagającej widowni – dodaje J. Marciniak.

Casting już za parę dni Już w najbliższy wtorek (28 lipca) odbędzie się casting dla seniorów. Rozpocznie się on o 12.00 w Seniorita Cafe, która jest częścią Kompleksu Aktywności Seniorskiej. Mieści się on przy ul, Traugutta 6. To miejsce charakterystyczne. Znajduje się bowiem pod dawnym barem Muszelka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 884 860 086 lub w biurze kompleksu w godzinach: 9.00 – 13.00.

Cezary Żołyński chce stworzyć trzy grupy złożone z trzech aktorów-seniorów.

- Jeśli chętnych będzie więcej, będzie jeszcze lepiej – mówi J. Marciniak.

