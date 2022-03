Sezon dla morsów kończy się? A gdzie tam! Trwa on w najlepsze! Tak członkowie Eskimo Kłodawa bawili się w ostatnim czasie Alan Rogalski

Temperatury powietrza i tym samym wody nie są już takie niskie, jak były w tym roku, ale co nie znaczy, że sezon dla morsów skończył się. On nadal trwa i to w najlepsze! Zwłaszcza, jeśli przeglądnie się zdjęcia członków Eskimo z Kłodawy, nie tylko z ostatniego nie najzimniejszego weekendu.