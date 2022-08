Sierpniowe Perseidy. Kiedy wypada noc "spadających gwiazd" i jak je obserwować?

Niezwykłe zjawisko na niebie

Perseidy to rój meteorów, które możemy obserwować co roku mniej więcej o tej samej porze. Najlepsze warunki do podziwiania tego zjawiska pojawiają się jednak w nocy z dwunastego na trzynastego sierpnia. Najwięcej zobaczymy ich nad ranem. Tym razem warunki do obserwacji mogą być jednak mniej sprzyjające, bo maksimum roju meteorów zbiega się w czasie z pełnią Księżyca. Jego blask ograniczy widoczność "spadających gwiazd". To oznacza, że gołym okiem zobaczymy tylko te największe i najjaśniejsze.