Siostra Michaela Rak znów była w Gorzowie. Jest bohaterką książki

Siostra Michaela Rak to bodaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych zakonnic w historii Gorzowa. To dlatego, że przez kilkanaście lat na przełomie wieków prowadziła gorzowskie Hospicjum św. Kamila, które mieści się przy ul. Stilonowej. Od 2008 r. siostra Michaela mieszka w Wilnie, gdzie założyła Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Gorzowianie jednak o niej nie zapomnieli. W 2021 roku została honorowym obywatelem miasta (pomysłodawczynią była dziennikarka Hanna Kaup).

Teraz siostra Michaela stała się bohaterką książki. Właśnie ukazał się wywiad-rzeka z zakonnicą. Książka nosi tytuł „Mężczyźni mojego życia. O miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu”. Napisała ją Małgorzata Terlikowska. Siostra Michaela opowiada w niej swoją poruszającą historię, z której wydobywa się obraz kobiety spełnionej, silnej, pełnej ciepła i macierzyńskiej troski. To wzruszająca opowieść o zakonnicy, która nie przejdzie obojętnie obok potrzebującego, zapuka do każdych drzwi, prosząc o wsparcie, i nie boi się rozmawiać o śmierci. Jest to także świadectwo kobiety, która uczy nas na nowo odkrywania radości życia, wprowadzania miłosierdzia w czyn i walki o dobro w świecie.