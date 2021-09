Skatepark w Gorzowie będzie większy i z nowatorskim oświetleniem

Skatepark to miejsce dla miłośników jazdy na deskorolce, hulajnodze czy rowerze bmx. W Gorzowie takie miejsce jest w parku Kopernika. Znajduje się w miejscu, gdzie przed laty były korty tenisowe.

Tłumy w skateparku

Gorzowski skatepark jest niezwykle popularny. Widać to popołudniami wieczorami, gdy w jednej chwili bywa tu nawet około 100 osób. Do parku Kopernika zjeżdżają młodzi ludzie nie tylko z całego miasta, ale nawet z okolicy Gorzowa. Ba! Jak mówi nam Wojtek, to miejsce odwiedzają nawet miłośnicy jazdy na deskorolce ze Stargardu, Wrocławia czy Warszawy. Nic dziwnego, to najlepszy skatepark w tej części zachodniej Polski. - Najbliższy lepszy skatepark znajduje się w Lesznie - mówi gorzowianin.

Popularność gorzowskiego skateparku powoduje, że choć i tak został on powiększony w 2018 r., to zwyczajnie jest on już za mały. O ponowne jego powiększenie Pięta starał się w budżecie obywatelskim. Projekt jednak nie wygrał. W pomoc przy doprowadzeniu do powiększenia skateparku zaangażowali się więc gorzowscy radni. Kilka razy pisali w tej sprawie do prezydenta miasta i statecznie w tegorocznym budżecie Gorzowa zapisano 510 tys. zł na rozbudowę. Tuż przed ostatnim weekendem urzędnicy ogłosili przetarg na wykonawcę.