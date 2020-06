Skatował swoją konkubinę na śmierć. Wreszcie stanie przed sądem

Akt oskarżenie w zabójstwo sprzed prawie roku właśnie trafił do sądu okręgowego w Gorzowie. Prokurator chce dla oskarżonego najwyższej kary, czyli kary dożywocia.

Przypomnijmy, 5 sierpnia ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Drezdenku znaleziono ciało 41-letniej kobiety. W sprawie od razu zatrzymano jej konkubenta Pawła S. –Zaraz po tym, jak skatował konkubinę, wyszedł z domu i powiedział znajomemu, że za mocno ją uderzył i zabił – opowiada prokurator Tatul.

Uderzył ją w twarz

Paweł S. i jego dziewięć lat starsza konkubina Elżbieta mieszkali w centrum miasta przy ul. Kościuszki. Pani Elżbieta pochodzi z Gorzowa, ale przeprowadziła się kilka lat temu właśnie do Drezdenka, do swojego partnera. Oboje nadużywali alkoholu. Często widywano parę razem pijanych i o to różnych porach dnia.