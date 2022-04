Skoro morsy z Kłodawy i Pszczewa chlapią się na co dzień, to lałyby się też wodą w śmigus-dyngus? No pewnie! Alan Rogalski

Skoro morsy z Kłodawy i Pszczewa chlapią się na co dzień, to lałyby się też wodą w śmigus-dyngus? No pewnie! Najlepiej o tym niech świadczą te o to zdjęcia, a na nich królicze uszy czy wiadra i pistolety, rzecz jasna na wodę.