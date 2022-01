Skutki niedoboru witaminy D. Zobacz, jakie są objawy i co się dzieje z organizmem, kiedy brakuje Ci witaminy D 31.01.2022

Skutki i objawy niedoboru witaminy D Zmęczenie Ciągłe zmęczenie i wyczerpanie fizyczne może być przyczyną niedoboru witaminy D. Brak energii to często skutek tego, że jesteśmy zajęci i nie wysypiamy się, ale również, tego że brak nam witaminy D. Powoduje to ogólne złe samopoczucie.

Zobacz, jakie są skutki niedoboru witaminy D. Niedobór, ale również nadmiar tej witaminy są niebezpieczne dla organizmu. Rozpoznaj objawy niedoboru oraz nadmiaru witaminy D. Sprawdź jak w łatwy sposób odpowiednio ją dostarczać. Witamina D jest bardzo ważna i pełni istotną rolę w pracy całego organizmu. Zobacz, jakie są objawy jej niedoboru.

Naukowcy zgodnie twierdzą, że niedobór witaminy D to bardzo powszechny problem. Dotyczy on całej populacji i to niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania.

Witaminy można podzielić na dwie grupy: rozpuszczalne w tłuszczach i nierozpuszczalne w tłuszczach. Witamina D jest w grupie rozpuszczalnych. Jest ona bardzo ważna i pełni istotną rolę w pracy całego organizmu. Dzięki swoim właściwościom może zapobiegać anemii, chorobom serca, alergii i nadciśnieniu. Witamina D pobudza wchłanianie wapnia i fosforu, może również zapobiegać nadciśnieniu, chorobom serca, alergii, anemii oraz cukrzycy. Dlatego tak ważne jest dostarczanie tej witaminy do organizmu i kontrolowanie jej ilości, ponieważ jej niedobór i nadmiar mają negatywny wpływ na zdrowie.